Competició sanciona amb vuit partits Diego Costa per la seva expulsió al Camp Nou

El Comitè de Competició de la RFEF ha sancionat amb vuit partits el davanter de l'Atlètic de Madrid Diego Costa per l'expulsió que va patir dissabte passat al Camp Nou, un càstig que, llevat que prosperi una apel·lació, posarà fi a la seva temporada.

Després que l'organisme sol·licités al col·legiat extremeny Jesús Gil Manzano un aclariment a la seva acta, Competició va imposar aquesta sanció al davanter, que va rebre quatre partits per dir-li dues vegades 'Em cago en la teva puta mare' i altres quatre per "produir-se amb violència lleu cap als àrbitres "ja que, segons l'acta, va agafar-lo pel braç.

L'Atlètic va al·legar aquesta expulsió dient "que a la vista de les imatges" es podia "comprovar una contradicció entre el comentari expressat pel jugador, l'explicació posterior del col·legiat als jugadors i el que recull l'acta arbitral" i que l'atacant no va tractar "d'agafar o subjectar amb força a l'àrbitre" i que només intentava dirigir-se a ell per algun tipus d'explicació, de manera que el club considerava que existia "error material manifest en l'apreciació dels fets".

"Aquest Comitè entén que no es dedueix amb evidència l'existència d'un error material manifest, únic supòsit en què procediria deixar sense efecte les conseqüències disciplinàries de l'amonestació", va advertir l'organisme sancionador.

Les dues sancions porten també unes multes econòmiques de 6.010 euros per al futbolista i de 2.800 per a l'Atlètic, que té ara deu dies hàbils per a interposar recurs davant el Comitè d'Apel·lació.