Cristiano marca a Amsterdam però l'Ajax es manté viu a l'eliminatòria

La Juventus va aconseguir un bon resultat en la visita al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam, amb un gol al límit del primer temps de Cristiano Ronaldo. L'Ajax, fidel al seu estil, va tractar bé la pilota i va tenir ocasions per guanyar però li va mancar efectivitat. En tot cas, l'eliminatòria té els colors blanc i negre de l'equip italià però no està ni molt menys decidida. Això sí, per als holandesos hi haurà una baixa significativa en el partit del proper dimarts, ja que De Jong, per acumulació de targetes, no podrà jugar la tornada. L'absència de qui la temporada vinent serà jugador del Barça és important per al conjunt de l'Ajax.

El partit va tenir un ritme de joc espectacular, amb l'Ajax portant sempre la iniciativa i els de Torí molt ben ordenats i atents. Quan ja semblava que s'arribaria amb un empat a zero a la mitja part del matx, una acció per la banda dreta del lateral portuguès Cancelo la va culminar de forma espectacular un Cristiano Ronaldo que va fer una rematada de cap en planxa de les que s'han de guardar.

L'Ajax no es va enfonsar i, pocs segons després de tornar al camp, en la segona part, era Neres el que aprofitava una indecisió visitant en defensa per establir un empat que ja no es mouria. L'Ajax no va parar d'atacar i la Juventut també va tenir una clara ocasió amb un tir al pal de Douglas Costa. Dimarts, al Juventus Stadium, segona part d'una eliminatòria que, en el seu primer glop, no va decebre.