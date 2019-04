Crítiques a Guardiola pel seu plantejament al camp del Tottenham

El plantejament de Pep Guardiola en el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, amb derrota al camp del Tottenham (1-0), ha despertat en les últimes hores crítiques en alguns mitjans de comunicació anglesos. Malgrat que el tècnic va dir que «no crec que haguem jugat malament, i quan ho fem, ho dic», el cert és que el domini territorial del seu equip va ser del tot estèril i no va posar en gaire perill la porteria de Lloris, tret d'un penal indicat pel VAR que el francès va aturar a Agüero.

La imatge que va fer més mal va ser la de dos dels jugadors més resolutius de l'equip, el belga Kevin de Bruyne i l'alemany Leroy Sané, entrant al camp al minut 87, quan els Spurs ja s'havien avançat en el marcador amb el gol del coreà Son. Aleshores, el City va anar endavant, però ja era tard per poder empatar i millorar la imatge.

Els crítics no entenen gaire l'entrada de Mahrez a l'equip titular. L'algerià no va inquietar gaire la sòlida cobertura de l'equip de Pochettino. A més, el City no va saber trobar una bona sortida des de darrere, un cop tapat Fernandinho i quan el Tottenham va situar Son a damunt de Delph, improvisat lateral esquerre, per tal que no el pogués ajudar. La baixa de Bernardo Silva, amb problemes físics, va ser un altre aspecte inesperat que el City va notar.

Després de la derrota s'ha recordat la desfeta de l'any passat a Liverpool en el mateix estadi de la competició. Aquest cop, però, sembla que Guardiola i els seus ho tenen millor per poder remuntar l'eliminatòria a casa.