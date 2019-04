Diallo no accedeix a les finals de cavall amb arcs i de barra a l'europeu

Thierno Boubacar Diallo, el manresà que forma part de la selecció estatal absoluta de gimnàstica, va competir ahir en l'europeu que s'ha iniciat a la ciutat polonesa de Szczecin. El jove gimnasta de 18 anys va sortir en els aparells de barra i de cavall amb arcs, en la darrera rotació de la jornada, ahir a la tarda. Com ja era d'esperar, el manresà no es va poder classificar per a les finals en aquests aparells.

En el cavall d'arcs era on tenia un exercici de més risc i dificultat. Així, si li sortia una actuació rodona sí que podia ser entre els millors, fins i tot per entrar a la final dels vuit més destacats. No va ser així perquè una caiguda el va deixar sense possibilitats per fer una nota alta, i va completar l'exercici després de l'incident. En la barra, el manresà de Guinea Conakry va presentar un exercici força nou en l'execució i amb elements que encara ha d'acabar d'assimilar, i era previsible que no podria estar en llocs destacats.

Diallo va aconseguuir 11,333 punts en cavall amb arcs. Pel que fa als companys de selecció, les notes van ser: Adrià Vera, 11,466; Joel Plata, 11.500, i Nicolau Mir, 10,933. En barra, el manresà va obtenir 11,700 i les altres notes de la selecció estatal van ser: Adrià Vera, 13,666; Joel Plata, 13,533, i Nicolau Mir, 10,833. Ray Zapata, amb 14,700, va ser quart absolut en terra i serà a la final.

La competició continua avui a Polònia amb el torn de les noies en els diferents aparells. Demà, les finals masculina i femenina amb els 24 millors de cadascuna de les categories. Finalment, hi ha previstes les finals per aparells, les quals es disputaran entre dissabte i diumenge.