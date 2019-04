L'Iberostar s'enfrontarà a l'amfitrió en la final a quatre de la Champions

L'Iberostar Tenerife s'enfrontarà al Telenet Giants Anvers belga, l'equip amfitrió, en la final a quatre de la Lliga de Campions de la FIBA, després del sorteig que va tenir lloc ahir. La fase definitiva es jugarà a l'Sportpaleis d'Anvers els dies 3 i 5 de maig.

El conjunt canari, que ja va aconseguir proclamar-se campió el 2017, haurà d'eliminar l'organitzador de l'esdeveniment si vol tornar a disputar la final. L'altra semifinal la disputaran el Brose Bamberg alemany i el Segafredo Virtus Bolonya italià.

La final a quatre s'obrirà el divendres 3 amb el duel entre el Brose i el Virtus a partir de dos quarts de set de la tarda. El Tenerife jugarà contra l'Anvers a un quart de deu de la nit, d'acord amb el programa desvelat ahir per la FIBA. El diumenge, dia 5, es disputaran el partit pel tercer lloc, a les tres de la tarda, i la final, a les sis.

El Tenerife serà el tercer rival de la Lliga Endesa d'aquesta temporada per al Giant Anvers, que en la primera fase es va enfrontar al Montakit Fuenlabrada, amb un triomf per a cada equip, i en els play-off va eliminar l'UCAM Múrcia, al qual va guanyar a l'anada per 75-67 i només va perdre per un punt a la tornada (78-77). Els insulars han ajornat el partit de lliga contra el Joventut al 24 d'abril.