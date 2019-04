L'Igualada Femení ja és a semifinals en la lluita per l'ascens a l'OK Lliga

ARXIU PARTICULAR

Maria Fernández, entrenadora ARXIU PARTICULAR

Les jugadores que formen part de l'Igualada Femení HCP no van dubtar en golejar per un clar 0-5 el CH Vila-sana a la seva pista i ja són a les semifinals per aconseguir l'ascens a l'OK Lliga. La sèrie es va resoldre amb només dos partits i ara el rival serà el màxim favorit, l'HC Palau de Plegamans, que ha eliminat el CH Mataró en dos partits.

Les noies de Maria Fernández, Pulgui, van sortir convençudes de

superar l'eliminatòria i amb més ritme i intensitat. Així, un fort xut de Carla Claramunt va avançar les igualadines en els primers minuts. Claramunt també va fer un parell de gols més i els altres dos van ser obra d'Elba Garreta i de Queralt del Águila. Les locals del CH Vila-sana i algun directiu van increpar i van intentar agredir l'expedició anoienca, fet pel qual va ser necessària la presència dels Mossos per posar calma. Per part de l'Igualada Femení HCP no es descarta prendre mesures.