Tot a punt per al Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià

La capital del Bages viurà, el proper cap de setmana, dos dies de bàsquet popular i de promoció. Serà amb motiu del 1r Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià, que és en el programa de Manresa 2022. L'Ajuntament ha tingut el suport de la Federació Catalana de Basquetbol (amb la delegació a les comarques centrals) i amb els clubs de la ciutat.

Hi haurà dues activitats: una és la competició de 3x3 que forma part del Circuit de la Federació i l'altra, un campionat en categoria premini (masculí i femení) que es disputarà en diferents pavellons entre dissabte i diumenge.

Pel que fa al 3x3, se celebrarà dissabte a la plaça Sant Domènec i a la Porxada, en les categories de sènior, júnior, cadet i infantil, tant masculines com femenines. És un circuit de la federació que inclou quinze seus. A Manresa, de forma excepcional, s'hi inclourà també la categoria preinfantil, reservada als combinats de les regions per on transcorre el Camí Ignasià. Així, hi competiran seleccions d'Euskadi, de Navarra i de La Rioja, més tres de catalanes, les de la província de Lleida i les de les comarques del Bages i de l'Anoia. El 3x3, pel que fa a la resta de categories, és obert a tothom i avui es fa el tancament de les inscripcions. L'adreça és: 3x3.basquetcatala.cat/manresa20219 .

El preu de la inscripció del 3x3 és de 40 euros per equip. L'hora d'inici del torneig és a les 9 del matí i es preveu que acabi entre les dues i les tres del migdia.

D'altra banda, dissabte cap a les 15.30 h començarà, al Complex del Vell Congost, el torneig 5x5 premini, tant en categoria masculina com femenina, que també tindrà la presència d'equips vinguts de les regions del Camí Ignasià. Dissabte a les 18.30 h, a la plaça de Sant Domènec, hi haurà la concentració dels participants per fer la fotografia de grup. Una bona part aniran cap al pavelló del Nou Congost, on es jugarà el partit de la lliga Endesa entre el Baxi Manresa i el Delteco GBC, just un equip de Guipúscoa, la província a la qual pertany Azpeitia, el poble nadiu de Sant Ignasi de Loiola.

El diumenge continuaran els partits del torneig de premini. Les nenes ho faran a partir de les 9 del matí a l'Ateneu les Bases i els nens, des de les 9.45 al Complex del Vell Congost. Al mateix Congost, a partir de les 17.15 h, es farà la cloenda. Hi ha la col·laboració del Bàsquet Manresa 2015, La Salle, la Fundació Joviat i l'Oms i de Prat.