Valverde: «Les millors ocasions han estat nostres»

? Ernesto Valverde va donar mèrit després del partit a la primera victòria del Barça a Old Trafford «per l'ambient que hi ha i pel tipus d'equip que són ells. En certs moments hem dominat i hem tingut les ocasions més clares». De tota manera, va admetre que «en els primers vint minuts sortíem bé, pero llavors, amb la seva pressió, hi ha hagut incertesa i algun error nostre que els alimentava la idea d'anar més amunt. A la segona part havíem de buscar més la seva esquena». Sobre els canvis, «veníem de jugar l'altre dia i necessitàvem gent fresca per tornar a tenir el control del partit al final».