El cuer fa la metamorfosi en tres mesos

La pluja que queia a fora de la plaça de braus d'Illumbe, transformada en pavelló de bàsquet i anomenat San Sebastián Arena, mostrava l'estat d'ànim del Delteco GBC el 13 de gener passat. Els guipuscoans acabaven de perdre contra el Baxi Manresa a la pròr-roga un partit que haurien gua-nyat si el veterà pivot Blagota Sekulic hagués llançat a fallar un tir lliure a 2,9 segons del final i no hagués permès que Peñarroya demanés un temps mort que va possibilitar que Lundberg portés el partit a una pròrroga victoriosa per al Manresa. Era l'enèsim desastre de l'equip d'un qüestionat i esbroncat tècnic, Sergio Valdeolmillos, que tenia el Delteco amb tres victòries en setze partits.

Dissabte farà tres mesos justos d'allò i el sol sembla que comença a sortir per al Delteco, que encara va perdre tres duels més després de caure davant del Baxi. Tot i això, mai no va estar a més de dues victòries de la salvació, la qual cosa obria la porta a una reacció. I aquesta ha arribat. El triomf a la pista del Gran Canària va obrir una nova etapa d'intensitat i de resultats positius que l'ha dut a guanyar tres dels darrers quatre partits i a arribar al Congost, al partit de la segona volta, a només un triomf de la permanència i amb la moral molt alta.



Noves peces i moral alta

I és que, davant de la situació, la directiva guipuscoana es va decidir a moure fitxa. L'equip no enganxava l'afició. De fet, en el partit contra el Baxi només hi havia 1.722 espectadors a una instal·lació a la qual caben 11.000 persones i, a més, amb una actitud no del tot positiva. Van animar els seus homes mentre guanyaven, però quan es van veure perduts, a la pròrroga, van demanar la destitució del tècnic de manera molt sorollosa i fins i tot desagradable.

Així, el Delteco va fitxar dos homes que han resultat ser vitals. Va donar la baixa al base mexicà Javier Gutiérrez, amb potencial però amb notables dèficits en la lectura de joc, i van fitxar el jove eslovè de 24 anys Matic Rebec. Tot i que les seves xifres no són espectaculars, ja que només ha passat dels dobles dígits en anotació en un partit dels sis en què ha actuat, es combina bé amb el director de joc titular, Dani Pérez, que també ha augmentat les seves prestacions en aquest temps.

El segon moviment va ser la baixa de Xabi Oroz, que va marxar al Granada de la lliga LEB Or després de disposar de pocs minuts, i la incorporació de l'escorta nord-americà Nick Zeisloft. Les seves xifres estan sent molt bones, amb el 50% en els llançaments triples i amb dos partits en els quals ha arribat a 19 punts, entre ells l'últim contra l'Estudiantes. Aquest enfrontament, disputat dissabte passat, va entrar a la història. Va representar la remuntada més important de la història de l'ACB d'un resultat al descans. El Delteco perdia de 22 a la mitja part (31-53) i va acabar guanyat d'un punt (93-92) davant gairebé 5.000 espectadors que sembla que s'han tornat a enganxar al bàsquet.



Punt d'inflexió

En el millor moment, per tant, arriba un cuer canviat en què ara cadascú sap què ha de fer. Els dos bases, amb els punts de Nevels, l'experiència de Van Lacke, la qualitat de Sekulic i el caràcter de Burjanadze, acompanyats de la força de Bobrov a l'interior i de les aportacions de Salvó i Barro, es troben a una sola victòria de la permanència amb vuit partits per endavant. Tot i això, el seu calendari és criminal, amb duels contra el Baskonia, el Barça i el Madrid en tres de les quatre últimes jornades. Per això, els guipuscoans tenen pressa per sumar i ja van demostrar a la primera volta que poden ser perillosos. Ara ho són més, després d'aquesta gran metamorfosi.