Doble triomf de l'Egiba al quart trofeu Wolf Events

Les joves gimnastes de l'Egiba van aconseguir dues victòries i diversos podis en la quarta edició del trofeu Wolf Events de Port Aventura.

Així, en la categoria open, Ariadna Barea va guanyar en bar-ra i va quedar quarta en la general, seguida per Martina Peña, que va ser cinquena. A més, segon lloc per a Èlia Castells i també segona posició per a l'equip.

Pel que fa a la categoria escolar B, l'Egiba va guanyar el torneig amb l'equip format per Cèlia Sánchez, Noa Lizana, Martina Ruiz, Jana Sola, Paula Sorroche, Martina Selga, Irina Selga, Laura Martín, Iraia López, Roser Chavala, Aina Macià, Abril Sala, Iona Parareda, Ona Santoria i Arlet Castells.

En aquesta mateixa categoria, a títol individual, Roser Chavala també va realitzar una excel·lent competició, ja que va ser segona en la general i tercera en l'aparell de barra. En terra hi va haver un altre bronze, en aquest cas per a Cèlia Sánchez. L'equip d'escolar C també va fer una bona actuació, tot i no classificar-se.