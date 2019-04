La federació sanciona amb vuit partits Diego Costa

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va sancionar ahir Diego Costa amb vuit partits sense jugar, quatre per insultar l'àrbitre Gil Manzano en el darrer partit de lliga davant el Barça (2-0) i quatre més per agafar del braç el mateix àrbitre. Aquest càstig suposa per al davanter el seu final a la temporada 2018-19, ja que fins i tot es perdrà algun partit de l'inici de l'any següent.

L'Atlètic de Madrid hi va posar un recurs, al·legant que «hi ha contradiccions entre el comentari expressat pel jugador, l'explicació posterior de l'àrbitre als futbolistes i l'acta arbitral», basant-se en les imatges. L'organisme sancionador va advertir que no hi ha una «errada manifesta» per deixar sense conseqüències disciplinàries l'amonestació. Després de revisar l'acció, el comitè va dictaminar que no quedava «desvirtuat» allò reflectit en l'acta arbitral. També es va sancionar Diego Costa amb una multa econòmica de 6.010 euros i l'Atlètic de Madrid amb una altra de 2.800 euros.

La sanció de Diego Costa s'uneix a les de José María Giménez i Thomas Partey per acumulació de targetes grogues per al proper partit de lliga davant el Celta. El partit de dissabte passat amb el Barça pot haver estat el darrer del davanter hispanobrasiler amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Hi ha la possibilitat que la propera temporada abandoni el club matalasser per acabar en algun equip de la lliga xinesa i, per tant, podria haver acabat la seva etapa amb els homes de Simeone.