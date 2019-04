Els manresans arriben al duel amb l'equip més rodat i reforçat respecte del de Sant Sebastià

Avui fa tres mesos el Baxi Manresa va tenir molta sort de gua-nyar a Sant Sebastià, en un dels duels més mal jugats de l'equip a fora de casa, segons va reconèixer el mateix Joan Peñarroya. Però també era cert que arribava a Sant Sebastià en condicions precàries. En les setmanes anteriors, els bagencs havien contractat Corey Fisher, que arribava molt curt de forma a la ciutat basca, havent debutat la setmana anterior de manera precipitada contra el Baskonia.

Aquell dia també es va estrenar Tomislav Zubcic, que va errar molt en el tir, tot i que va gaudir de la confiança del tècnic al final del partit. També van ser baixa Jordan Sakho, ara recuperat, i Jakis Gintvainis, que ja és a fora de l'equip. A més, encara havia d'arribar Erik Murphy, en substitució d'un Nikola Dragovic més defensiu i no tan anotador. Tot i que Fisher és dubte per demà, per l'esquinç que es va fer diumenge, el Baxi jugarà contra el Delteco en una millor situació que aquell 13 de gener i, a més, ho podrà fer a casa.