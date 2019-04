La sisena edició de la Batecs Solidaris vol aplegar 800 atletes compromesos

Amb el repte d'exhaurir les 800 places disponibles i, per tant, d'assolir el compromís solidari de 100 corredors o caminants més que el 2018, fet que permetria recaptar 2.000 euros addicionals per contribuir a la financiació de dos projectes inclusius per a infants i adolescents de casa nostra.

Aquests són els principals al·licients de la nova convocatòria de la Batecs Solidaris, que es desenvoluparà el proper diumenge, 12 de maig, als paratges propers al parc de l'Agulla de Manresa. Enguany, la coorganitzen Ampans i la Fundació del Convent de Santa Clara, amb el suport de l'Obra Social de la Caixa. Dissabte, com en les últimes edicions, el Club Tennis Manresa acollirà un torneig de pàdel complementari, amb la mateixa finalitat solidària.



Un creixement anual sostingut

La sisena edició de la Batecs Solidaris, tal com ha succeït sempre des de la primera, en la qual van prendre part 300 esportistes, ofereix 100 places més que el curs passat. Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara, va revelar en la presentació de la prova que «l'organització s'ha marcat l'objectiu d'arribar als 1.000 participants el 2021». Prat va emfatitzar el fet que «en cinc edicions ja hem aconseguit la complicitat de 3.000 persones i de les seves famílies».

La prova oferirà dos recorreguts per «l'espectacular entorn natural del parc de l'Agulla», tal com el va definir David Griera, director comercial de la Caixa.

El primer, de 5 km, es caracteritza per ser pràcticament pla i l'organització ofereix la possibilitat de fer-lo corrent o caminant. El segon, de 10 km, transcorre en el 80% dels trams per pistes i en el 20% per corriols situats al costat de la Sèquia. La sortida i l'arribada s'ubicaran al parc. Les curses s'iniciaran a les 9.30 hores.

El cost de la inscripció per fer un recorregut o l'altre és el mateix: 10 euros, des d'avui fins al divendres 26 d'abril. A partir de l'endemà i fins l'11 de maig, el preu serà de 12 euros. Si queden places el mateix dia de la prova, el cost pujarà a 15 euros. Les inscripcions es poden tramitar telemàticament a través del lloc web www.batecssolidaris.cat o de forma presencial a Bravo Running (c/ del Bruc, 39).

Tal com és habitual, després de les curses per a adults es faran les ideades per als nens i nenes, tutelades pels tècnics del Consell Esportiu del Bages.



Pàdel solidari dissabte al matí

Pel que fa al torneig de pàdel que organitza el Club Tennis Manresa, enguany s'ha determinat concentrar-lo en la matinal de dissabte. Per participar-hi, s'ha de fer una aportació de 15 euros, que es pot tramitar en línia al lloc web de Batecs Solidaris o personalment a les oficines del club. La jornada s'iniciarà amb un esmorzar a les nou del matí. Una hora després, començarà la competició.

La recaptació de la Batecs Solidaris es destinarà a finançar, d'una banda, el projecte de creació d'una residència per a l'acollida de 20 infants i adolescents amb autisme, impulsada per la Fundació Ampans. La nova llar disposarà de cinc unitats de convivència i es vol que sigui «segura, càlida, comfortable i exemplar», va recalcar Janet Camps, directora de les llars de la institució.

D'altra banda, la Fundació del Convent de Santa Clara emprarà els recursos obtinguts al programa Habitatge Digne, el qual inclou dos projectes de l'entitat: els pisos d'acollida i la Residència Rosa Oriol. La finalitat d'ambdós és oferir un habitatge digne a persones o famílies sense sostre i actualment acullen 70 usuaris.

Tal com és habitual, l'Obra Social de la Caixa farà una aportació addicional de 10 euros per cada samarreta venuda, fet que permetrà duplicar l'import de la recaptació. Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, va sentencir que «seguim treballant per destrossar els Serveis Socials, tot i la manca de resposta de les administracions públiques, mentre que Sebastià Catllà, president de la Fundació Ampans, va denunciar «una dècada d'oblit. Necessitem el recolzament de les institucions per atendre i oferir un lloc de treball a totes aquelles persones que han de fer-ho en un centre adaptat».