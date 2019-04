El València marca dos gols en el descompte i ja és gairebé a semifinals

Dos gols en el temps de descompte, un de Wass i un altre de Guedes, van donar al València una victòria per 1-3 al camp del Vila-real que el deixa gairebé amb els dos peus a les semifinals del segon torneig europeu.

Fins aleshores el duel havia estat igualat. El mateix Guedes havia avançat el seu equip en aprofitar un rebuig del porter Andrés Fernández després d'aturar un penal a Parejo. Abans del descans, però, un altre penal, aquest cop per als locals, va propiciar l'empat de Cazorla. L'equip castellonenc va tenir bones ocasions a la segona part, sobretot a peus de Chukwueze, però un contraatac en el darrer minut portat per Gayá va permetre el gol de Wass. Sense temps de reacció, una altra acció per l'esquerra de Txérixev la va aprofitar Guedes per anotar l'engruixit 1-3.

El guanyador de l'eliminatòria s'enfrontarà al del duel entre l'Arsenal i el Nàpols. Ahir els anglesos van guanyar per 2-0, amb gols de Ramsey i Torreira, aquest amb un rebot a Koulibaly. A Lisboa, el Benfica va aprofitar la inferioritat de l'Eintracht de Frankfurt durant setanta minuts per guanyar-lo per 4-2, amb triplet de Joao Félix i gol del futurible blaugrana Jovic per als alemanys. Per la seva banda, el Chelsea va guanyar per 0-1 l'Slavia amb gol de Marcos Alonso.