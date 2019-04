El Barça prioritza el United i dona descansos als titulars

El Barça visitarà avui el camp del cuer de la lliga, l'Osca, amb el cap pensant en la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Manchester United de dimarts que ve. Fins a sis possibles titulars (Piqué i Suárez per sanció, Messi i Busquets per decisió tècnica i Sergi Roberto i Rakitic per molèsties físiques o malaltia) van quedar fora de la convocatòria per jugar a El Alcoraz, una bona mostra que es pensa que els onze punts d'avantatge, més l'average, respecte de l'Atlètic de Madrid, permet aquest tipus de dosificacions.

Tres jugadors del filial, el lateral Wagué, el davanter Abel Ruiz i el centrecampista Riqui Puig, va entrar a una llista en què va sobtar l'absència, un cop més, del lateral Miranda.

Valverde, en la roda de premsa prèvia, va fer el seu paper i va dir que «la lliga encara no està gua-nyada. Hem de fer deu punts i el primer pas és demà a Osca. Precisament, aquests canvis els fem per tal que l'equip sigui més fort» en el duel d'avui.

A part dels jugadors del filial, també va ser convocat el central francès Todibo, tot i que Murillo i Umtiti sembla que seran els centrals titulars. El duel també pot ser utilitzat perquè Dembélé, de baixa el darrer mes, pugui anar adquirint la forma.