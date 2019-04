Un Barça ple de suplents empata contra el cuer

L'Osca ha arrencat un empat al líder i gairebé segur campió de Lliga, el Barcelona, ??un punt que té més valor moral que real a causa de la situació de l'equip aragonès en el fons de la classificació de Laliga Santander.

Amb un conjunt barceloní pensant més en el partit de tornada de quarts de final de la Lliga de Campions contra el Manchester United, tot i que Ernesto Valverde ha reservat a tot el seu equip de gala, l'Osca ha estat capaç de fer-se amb un punt que en altres circumstàncies hagués estat d'or, però que en l'actual situació serveix de poc perquè el conjunt altaragonès necessita més els punts que les victòries morals.

Per al conjunt català, amb la Lliga pràcticament a la butxaca, l'empat suposa minimitzar danys i evitar lesions en els seus homes importants pensant en la cita britànica.

Per l'Osca sumar un punt davant el conjunt barceloní és una cosa que la majoria dels equips signarien davant de jugar, però a l'equip de Francisco Rodríguez la seva agònica situació li fa veure que encara que un punt és millor que res és insuficient per al seu objectiu de sortir del lloc de fanalet vermell, primer, i de la zona de descens després.

L'Osca necessitava guanyar per fugir del fons de la classificació però amb tres punts sumats en els tres últims partits, producte d'altres tants empats, l'objectiu cada es veu més lluny i de forma més difuminada perquè a més cada vegada resten menys jornades i el marge d'error està arribant a la seva mínima expressió.

El conjunt català, amb només el porter Mac André Ter Stegen dels habituals titulars, no ha tingut intensitat ni ganes, a més de punteria en les ocasions que ha tingut, i això li ha impedit endur-se el partit davant un rival al qual li ha sobrat respecte i por.

El Barcelona s'ha fet fer amo i senyor de la pilota des del servei inicial i, amb el seu habitual estil de toc, has buscat moure al sistema de contenció local per buscar buits al mateix temps que per desgastar de cara a la segona meitat.

Davant la impossibilitat de fer-se amb la pilota, l'Osca, que respectava massa al seu oponent, fins i tot amb l'alineació B, ha reculat i ha buscat robar i sortir a la contra amb velocitat però s'ha atropellat una vegada i una altra perquè ha jugat massa precipitat i ha arrencat a perdre totes les oportunitats de contraatac que se li han presentat

El Barcelona ha pastat la pilota fins a l'avorriment a la recerca d'esquerdes en la defensa aragonesa però aquesta s'ha mostrat sòlida pel que tampoc el conjunt d'Ernesto Valverde ha creat excessiu perill.

- Fitxa tècnica:

0 - Osca: Santamaría; Miramón, Etxeita, Pulido, Javi Galán; Juanpi (Melero, min.60), Rivera, Moi Gómez; "Chimy" Àvila (Alex Gallar, min.87), Enric Gallego i Ferreiro ( "Cucho" Hernández, min 71).

0 - Barcelona: Ter Stegen; Jeison Murillo, Umtiti, Todibo; Wagué, Vidal, Aleñá (Arthur, min.80), Riqui Puig (Jordi Alba, min.67); Malcom, Prince i Dembele (Coutinho, min.67).

Àrbitre: Quadra Fernández. Va amonestar amb targeta groga al local Pulido i als visitants Todibo i Wagué.

Incidències: partit corresponent a la trenta-dosena jornada de Laliga Santander disputat a l'estadi d'El Alcoraz d'Osca davant 7.332 espectadors.