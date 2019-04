El Baxi es desfà del cuer al Congost i es consolida en la zona de «play-off»

El Baxi Manresa ha obtingut la quinzena victòria de la temporada a la Lliga Endesa, i l'ha assolit en la visita del cuer de la competició, un Delteco GBC que arribava al Nou Congost en una bona ratxa de resultats (84-74).

Els bagencs, d'aquesta manera, s'han sabut sobreposar a la baixa de darrera hora del seu base titular, el nord-americà Corey Fisher, i es consoliden en la seva lluita per entrar al play-off, ja que se situen amb dos triomfs de marge sobre el novè classificat, el MoraBanc Andorra.

Els jugadors dirigits per Sergio Valdeolmillos han sortit a la pista millor que el seu rival, i els ha clavat un parcial inicial de 5-11. A partir d'aquí els manresans han reaccionat i ràpidament s'han situat per davant, tot i que el primer quart ha finalitzat amb empat a 20.

En el segon període semblava que la tònica del principi seria la mateixa (22-27), però tot seguit els de Joan Peñarroya han fet un parcial de 10-0 i s'han situat tretze punts per sobre (42-29), que s'han vist reduïts a nou a la mitja part de l'enfrontament (44-35).

En la segona meitat el Gipuzkoa no s'ha rendit i ha retallat el marge fins els quatre punts (54-50), però un nou 10-0 ha permès els locals finalitzar el tercer quart amb una diferència important (64-50) i, per tant, amb el matx ben encarrilat. En els darrers deu minuts l'afició present al Nou Congost ha vist com el seu equip es mostrava sòlid, sense permetre que el rival entrés en el partit, i d'aquesta manera ha pogut celebrar un nou triomf.