Catalunya aleví queda fora de les semifinals estatals

La selecció catalana aleví de futbol sala no podrà defensar el títol en no aconseguir la classificació per a les semifinals del Campionat d'Espanya de la categoria, que s'està jugant aquests dies a Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera.

El combinat que dirigeix el bagenc Gerard Pusó, i en què juguen dos jugadors del Manresa FS (Pol López, del Pont de Vilomara, i Álex Cervera, d'Òdena), va perdre ahir el seu segon enfrontament del grup D, davant Castella-la Manxa per 3 a 5. Dijous, els catalans s'havien imposat per 5 a 1 a la selecció de Ceuta.