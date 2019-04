El CN Minorisa femení pot assegurar-se la permanència

Les noies del CN Minorisa juguen aquesta tarda la penúltima jornada de la lliga de Primera estatal, amb la visita del Dos Hermanas a partir de 2/4 de 5 de la tarda. L'enfrontament és vital per a les d'Àngel Peirón, ja que una victòria els donaria la permanència definitiva en aquesta complicada categoria. Ara mateix, les manresanes ocupen l'avantpenúltima posició a la classificació amb 10 punts, amb tres victòries i un empat. Per darrere hi ha el Marbella, amb 8 punts, i l'Horta, amb 7.