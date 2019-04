L'Atlètic afronta sense centrals la visita del Celta al Wanda

L'Atlètic de Madrid jugarà avui després del partit de Barça sabent el resultat dels blaugrana al camp de l'Osca i amb la possibilitat de rebaixar els onze punts de desavantatge a la lliga, però ho farà amb moltes baixes en defensa. Simeone tindrà disponible cap dels centrals del primer equip, ja que Godín es va unir ahir a la llista de lesionats, amb Savic i Lucas Hernández i, a més, Giménez es troba sancionat. Per això, el tècnic argentí, que ahir va assegurar que estava «a totes amb Diego Costa» després que aquest rebés una sanció de vuit partits, haurà de comptar amb els centrals del filial Nehuén Pérez i Francisco Montero. Per part del Celta, els gallecs, a les portes de la zona de descens, jugaran al Wanda Metropolitano amb la baixa per sanció del seu millor home, Iago Aspas.



Derbi decisiu

A la nit, el Sevilla i el Betis jugaran un derbi de la capital del Guadalquivir amb pretensions europees per totes dues formacions. Els sevillistes es troben a un punt del Getafe, conjunt que marca la zona de Lliga de Campions, i els bètics a tres punts, que podrien ser dos si hi accedeix el setè classificat, dels llocs que donen el bitllet per anar a la Lliga Europa.