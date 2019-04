L'Avinent buscarà un lloc a la final del català de clubs a casa

arxiu particular

Meritxell Tarragó (CAM) competirà en els 200 llisos arxiu particular

L'Avinent Manresa té avui la segona jornada del Campionat de Catalunya de clubs, a les pistes del Congost. A partir d'1/4 de 5 de la tarda, els atletes manresans buscaran una plaça per a la final (els vuit millors), després de la destacada actuació del cap de setmana passat a Sabadell. Aquella vegada, el CAM va dominar el grup B amb 27.526 punts. En la segona part del programa atlètic d'avui al Congost, la formació absoluta manresana (nois i noies) tornarà a competir amb el JA Sabadell, el CA Mollet, el CA Castellar, el CA Montornès, l'UA Barberà i el CA Parets. Les proves que es faran avui són: per als nois, els 200, 800 i 5.000 llisos, els 400 tanques, alçada, llargada, javelina, pes, 5.000 marxa i el relleu 4x400; i per a les noies, els 200, 800 i 5.000 llisos, els 400 tanques, perxa, triple salt, disc, martell, 5.000 marxa i el relleu 4x400.

En el cas dels dos equips del CA Igualada Petromiralles, competiran pel mateix objectiu que el CAM però, en el seu cas, al grup A, a les pistes de les Basses de Lleida. Els igualadins també van dominar la primera jornada, celebrada a Tarragona, amb un total de 26.777 punts. El CAI té de rivals l'UA Lleida, el CA Tarragona l'UA Montsià, el CA Terres de l'Ebre i el CE Penedès.

D'altra banda, la corredora de l'Avinent Manresa Meritxell Soler participarà al Campionat d'Espanya absolut dels 10.000 metres a Burjassot, en el qual també hi seran els components del CA Igualada Petromiralles Abdessamad Oukhelfen i Abdelhakim Hamid (en els 10.000 sub-23), i Riduan Boulbayem (en els 5.000 sub-18).