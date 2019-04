L'Espanyol allarga el somni europeu a costa de l'Alabès

L'Espanyol ha signat un important triomf contra l'Alabès al RCDE Stadium (2-1) que catapulta el seu somni europeu i, al seu torn, minva les aspiracions continentals del quadre basc gràcies a la seva major inspiració ofensiva a la primera part i just a la represa.

Al minut 48, els catalans s'han avançat amb un 2-0, amb dianes de Pedrosa i Laguardia en pròpia porta. El conjunt visitant s'ha ficat en el partit amb un gol de Calleri i, tot i que ha posat més pressió en els instants finals, no ha aconseguit arrencar cap punt del feu blanc i blau.

El plantejament defensiu de l'Alabès ha provocat un partit seriós, ordenat i sense excessives alternatives en els primers compassos del xoc. Una falta directa de Jony des de la frontal i un un contra un de Wu Lleihan estat els millors arguments, escassos, de tots dos conjunts en els primers deu minuts.

L'Espanyol proposava més amunt, tot i que la solidesa dels d'Abelardo era inalterable. Tot i així, algunes carreres blanc i blaves, com una al minut 14 de Borja Iglesias, ha inquietat a la saga basca. De fet, just després el col·legiat ha anul·lat un gol del 'Panda' per fora de joc.

La insistència ha tingut premi i l'h recollit Pedrosa. El lateral esquerre ha aprofitat una gran assistència de la banda i ha superat el porter amb un xut creuat al 19.

El del planter, assenyalat per part de l'afició després del derbi contra el Barça per intercanviar-se la samarreta amb Messi, ha celebrat el gol assenyalant l'escut.

No tot han estat bones notícies per a l'Espanyol, que en el 25 ha lamentat la lesió de Rosales: ha entrat Javi López. L'Alabès, per la seva banda, estava obligat a avançar la pressió. Manu García ha examinat en diverses ocasions a Diego López, però el gallec s'ha mostrat molt segur. No hi va hagut sorpreses abans del descans.

L'Espanyol ha sortit a mossegar a la represa. Darder apretava, però el segon ho ha fabricat Borja Iglesias. Al minut 48, el 'Panda' intenta un centre que Laguardia, en provar de rebutjar, ha enviat al fons de la xarxa. El col·legiat, després de consultar amb el VAR, ha permès que pugés al marcador.

L'amfitrió havia fet més mèrits per gaudir d'aquest avantatge. La diferència en l'electrònic li ha permès anar a més i agradar-se en el joc.

Però quan més solts estaven els de Rubi, més afilat s'ha mostrat l'Alabès: diana de Calleri en el minut 56. El VAR, de nou, ha intervingut. La decisió s'ha fet esperar molt.

Finalment, 2-1, que ha arribat després d'una centrada des de la banda de Jony, ha llançat al quadre d'Abelardo. Tornava a colar-se al partit. Els locals, després de minuts de lleu incertesa, han equilibrat el compromís en el RCDE Stadium. El conjunt visitant ho intentava amb centres laterals i serveis de cantonada, sense èxit.

El rellotge avançava sense que el domini blanc i blau tremolés. Abelardo ha intentat canviar la tendència amb un doble canvi:han entrat Wakaso i Twumasi. En l'últim quart d'hora, l'Espanyol ha rebaixat els riscos dalt i ha intentat suavitzar les revolucions. De fet, Duarte ha apuntat la defensa catalana en els últims capítols.

L'àrbitre ha marcat set minuts de temps afegit. Suficient perquè els dos porters tallessin ocasions clares i perquè els locals suspiressin amb un tres contra dos clar, que ha acabat en res. El partitva concentrar molta tensió en aquest tram, tot i que el marcador no s'ha mogut.



- Fitxa tècnica:

2 - Espanyol: Diego López; Rosales (Javi López, min.27), Naldo, Bell, Pedrosa; Melendo (Duarte, min.85), Víctor Sánchez, Marc Roca, Darder; Borja Iglesias i Wu Lei (Sergio García, min.64).

1 - Alabès: Pacheco; Ximo, Laguardia, Rodrigo Ely, Duarte; Inui (Twumasi, min.69), Brasanac (Wakaso, min.69), Manu García, Jony; Bastó (Rolan, min.68) i Calleri.

Gols: 1-0: Pedrosa, min.19. 2-0: Laguardia (p.p), min.48. 2-1: Calleri, min.56.

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè gallec). Ha mostrat targeta groga a Naldo (min.20), Duarte (min.39), Darder (min 53), Laguardia (min.80) i Roca (min.84).

Incidències: Partit de la trenta segona jornada de Laliga Santander disputat al RCDE Stadium davant 18.143 espectadors.