El Manresa vol recuperar el temps perdut davant el cuer

Va donar la sorpresa diumenge passat quan, després de set derrotes consecutives, va aconseguir empatar a un gol amb la Muntanyesa, un dels equips que lluiten per una de les dues primeres posicions. Això és el que va fer el cuer Balaguer, el rival que tindrà demà el Manresa al Congost (12 h).

Aquest resultat sorpresa pot ser un avís per a uns manresans que no acaben de capgirar la situació, amb tres empats i dues derrotes en els cinc darrers enfrontaments. L'equip que dirigeix Andreu Peralta veu aquesta jornada una possibilitat d'agafar confiança i de lluitar fins al final per estar en posicions capdavanteres.

Ara mateix, el Manresa és segon amb 50 punts, els mateixos que té la Muntanyesa: el líder Viladecans es troba amb 54 punts i un partit pendent. Però s'ha de tenir en compte que el quart classificat, l'Andorra, ja té 47 punts, amb dos enfrontaments més per jugar.

L'entrenador Andreu Peralta admet que «no ens trobem en una bona diunàmica perquè no gua-nyem, però tampoc perdem. Hi ha un cúmul de circumstàncies que no ens ajuden, però diumenge sortirem a guanyar, segur».



L'Igualada, a Gavà

Després de la derrota amb el totpoderós Andorra, l'Igualada visita demà al migdia un Gavà que passa per un bon moment, un cop ha aconseguit sortir de les posicions de descens. Tant és així que dels darrers 24 punts en joc només n'ha cedit 4, amb una derrota, un empat i sis triomfs. Malgrat l'ensopegada de dissabte passat, els igualadins es mantenen, amb 46 punts, a la part alta de la taula classificatòria.