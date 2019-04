El Baxi sobreviu sense Fisher

El Baxi es va reinventar un cop més per treure's dubtes de sobre tot i la baixa de Corey Fisher. Ahir el base no va jugar, tot i que Joan Peñarroya havia dit a la prèvia que esperava que pogués actuar (té una lesió al turmell dret que no s'ha especificat) i l'entrenador va mostrar, una altra vegada, tots els seus records. I l'equip, també. No es va cremar a Lundberg i, a més del jove santpedorenc Òrrit, fins a quatre jugadors més van baixar la pilota durant el partit en algun moment: Tomàs, Muñoz, Toolson i Jou. Va ser un triomf de conjunt, amb molts destacats, inclòs ahir un Cady Lalane sempre acusat de certa irregularitat i que, després d'un fluix inici, va manar sota els taulers. El Delteco es va diluir i, tot l'habitual davallada quan s'anava 15 punts per sobre, el Manresa es va refer a temps.

El Baxi ha dormit sisè aquesta nit, esperant què faci el Joventut, i es va veure afavorit per derrotes del Tecnyconta i l'Andorra. Ara té un marge de dues victòries amb la novena plaça abans de viatjar a la pista de l'Herbalife.



Aguantant sense base

La incògnita sobre la presència o no de Corey Fisher es va resoldre abans del partit. Ja no va escalfar amb la resta dels onze companys, i quan el Baxi va saltar a la pista el dotzè jugador era Pau Triviño, el júnior del planter. Va ser, per tant, Iffe Lundberg qui va ocupar el seu lloc a l'equip inicial i, de seguida, va rebre la pressió de Dani Pérez i el Delteco es va avançar amb un 0-4. Lalanne no aconseguia pas desempallegar-se dels defensors dins de la zona i perdia 3 pilotes seguides, dues amb passes (és just dir que una va ser amb una més que possible falta). Va ser Zubcic, al tercer minut i amb un triple, qui obria el marcador per als manresans però Bobrov responia amb el 3-7. Peñarroya asseia el desencertat Lalanne i donava pas a Sakho.

Bobrov es va penjar a l'anella per ampliar el desavantatge amb el 3-9 i Peñarroya va demanar el temps mort amb 5-11en contra a sis minuts per al descans. Lundberg va sortir embalat i va regalar un 2+1 vibrant per posar el Manresa a tres punts. Álvaro Muñoz oferia un descans al danès i era Tomás qui baixava la pilota. Sekulic tan sols va anotar un de dos tirs lliures i el Delteco vencia de 4 punts (8-12) en un primer quart pírric de punts. Sakho, en canvi, sí que va aprofitar els seus llançaments per al Manresa, que va poder recuperar la pilota i Muñoz, des del lateral, avançava els locals per primer cop (13-12).

Una penetració de Pere Tomàs posava el 15-14, i tot seguit els que van entrar a la pista van ser Jou i Murphy. El gironí va convertir el 16-14 i amb 18-15 una falta a Jou encenia Peñarroya i el pavelló; els bascos es tornaven a posar a un punt. Assegut Pere Tomàs, el que baixava la pilota era Muñoz i tornava Toolson. A manca de 24 segons entrava David Òrrit i es va acabar el primer període amb un empat (20-20) després d'un parell de tirs lliure de Lalanne i el triple del llançador visitant Corbacho.



Defensa, i Lalanne enlaira

El santpedorenc Òrrit continuava en pista a l'inici del segon quart i es va atrevir amb un tir triple que no va entrar. El de Corbacho sí que va trobar anella i els donostiarres es van posar amb un 20-25. No es va esperar més Peñarroya, que va fer entrar Lundberg per Òrrit. Jou va escurçar diferències gràcies a una cistella a anella passada i es va arribar al 26-27 amb cistella de Muñoz (va espifiar un addicional) i un altre de Lundberg, que no va encertar tampoc des de 4.60. Però el rebot va ser manresà i Muñoz va tornar a avançar els bagencs amb el 28-27. Lalanne va col·locar un 34-29 amb sis punts seguits. Amb un gran parcial de 16-4, el Baxi es va avançar amb 36-29.

Quedaven cinc minuts per a la mitja part. Sima era en pista en el lloc de Lalanne. Murphy posava el 37-29 i Lundberg, amb una falta inclosa no xiulada, posava els deu de diferència que Tomas va poder ampliar a tretze (42-29) amb el tir triple des de la cantonada. Zubcic entrava per Murphy i Lundberg cometia la tercera falta, en atac, quan el Delteco reduïa a 42-33. Va tornar Toolson per fer el cistellot del 44-33. Sima va fallar des de la personal i, al descans, 44-35.



Ensurt basc i escapada final

Amb Lundberg assegut, l'inici de la represa va ser de nou amb Pere Tomàs de base. El Baxi assolia una màxima renda de 15 punts (50-35, min 22) amb Muñoz i Lalanne en línia anotadora. Però l'equip es va desinflar a partir d'aquí i es veia atrapat amb un 54-50 després del triple de Nevels, al minut 25. Cady Lalanne va fallar dos tirs lliures i sort que Corbacho no encertava ara el triple. Lalanne es va treure l'espina amb un ballet dins de la zona i un oportú triple de Jou va posar el 59-50; el de Llagostera era qui feia de base en aquest tram. Va acabar el quart altra vegada Òrrit com a director, que es va exhibir amb una penetració amb bàsquet després d'un triple per tauler de Pere Tomàs. Amb un 10-0, el Baxi havia superat l'ensurt.

Lundberg va tornar, però, per tan sols deu segons, va cometre la quarta falta i el va rellevar Muñoz. Zubcic mantenia la diferència per al Baxi (67-53), tot i la quarta falta de Sakho. El Delteco començava a estar tocat i Jou situava el 69 amb una esmaixada. Lalanne tornava per posar el 71-55 a falta de 6'48'' i el partit tornava a estar trencat.

Amb Lundberg jugant, un Jou desfermat va clavar dos triples i va posar una màxima renda de 19. El Delteco s'apropava a onze (81-70) a dos minuts per acabar. Toolson ho va resoldre amb un triple i el partit va ser la quinzena victòria.