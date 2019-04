El Girona es vol encomanar a Stuani per trencar el malefici de Montilivi

Malgrat el reguitzell de garrotades que ha encadenat el Girona al seu estadi, Montilivi continua confiant en l'equip. Ho va demostrar dissabte passat en el derbi contra l'Espanyol i ho tornarà a fer avui en el duel contra el Vila-real (18.30 h). Un partit que pot condemnar el Girona al patiment en cas de perllongar la ratxa de 10 (sí, 10) jornades consecutives sense guanyar com a local, o bé permetre respirar una mica a l'equip en cas de triomf, o també empat. Sigui com sigui, l'objectiu passa per guanyar un parell de partits, pel cap baix, d'aquí a final de temporada, i si és contra un rival directe tindrà doble valor. És per això que el vestidor s'ha conjurat aquesta setmana per intentar acabar amb la mala ratxa a casa i per superar un Vila-real que tampoc passa pel seu millor moment anímic, després de caure de manera dramàtica contra el Celta (3-2), el Betis (2-1) i dijous el València a l'Europa League (1-3), i de veure com el Barça també els castigava privant-los del triomf amb dos gols en el temps afegit (4-4).

Després de les molèsties al soli que no li van permetre actuar al 100 % contra l'Espanyol, el club ha mimat Stuani aquesta setmana perquè estigui en plenes condicions físiques. Eusebio Sacristán, i també l'afició, és conscient que bona part de les opcions d'arribar a la permanència passen per la punteria del davanter uruguaià, autor de 19 gols aquesta temporada entre Lliga i Copa.

«Parlar de suposicions no ens servirà de res, podríem estar millor però també pitjor. Dependre de nosaltres ens fa ser positius i optimistes; si donem continuïtat a tot allò que fem bé, estem segurs que tindrem el premi ben aviat», va comentar Eusebio Sacristán, el tècnic d'un Girona que espera guanyar el Vila-real per poder tranquilitzar la seva afició.