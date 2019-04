«Hem jugat 10 partits amb un base o sense, aquest equip és l'hòstia»

Quinze victòries i amb un nou pas ferm cap al play-off. El Baxi no va fallar amb el cuer i l'entrenador ho va preparar molt a consciència. Tant que el tècnic Joan Peñarroya, fins i tot, va decidir mentir en la prèvia de divendres al vespre. «Sabíem des de dijous que no podríem comptar amb Corey Fisher. Però no soc tonto, jo vaig dir que jugaria perquè tenia prou avantatges el Delteco de cara al partit i no li'n volia donar més». Tot i el debat sobre si és legítim o no aquest tipus de declaracions i del paper en això de la premsa, sí que l'equip va saber respondre com calia a la baixa de Fisher, de qui no se sap quina és la lesió que té al turmell dret perquè el club no ha fet públic, com és molt habitual, cap informe mèdic. Peñarroya sí que va dir que «esperem recuperar-lo durant la setmana i que jugui a Las Palmas».

Peñarroya ho va preparar tot a consciència durant la setmana, i fins a sis jugadors van baixar ahir la pilota. «Aquest equip ha anat superant, durant la temporada, moltes dificultats. Ha jugat fins a 10 dels 27 partits amb només un base o sense. Ha demostrat un gran compromís; el treball de jugadors com Muñoz o Tomàs avui ha estat excel·lent. També el de Jou, i estic molt content que li hagin sortit bé les coses, la seva feina durant la setmana és extraordinària». Pel que fa al base santpedorenc Òrrit, va declarar que «és un jugador molt descarat, ho posa tot per ser un jugador professional i li queda encara molt camí».

Sobre el play-off, va dir que «ara estem contents per la victòria, la quinzena. Per jugar les eliminatòries del títol haurem de tenir possibilitats quan faltin dues o tres jornades per acabar». Per la seva banda, el tècnic visitant, Sergio Valdeolmillos, no estava pas content amb els seus jugadors: «Ens ha faltat actitud, i ens estem jugant la permanència».

Al descans, es va donar un record als representants dels equips del Torneig de Bàsquet del Camí Ignasià, alguns vinguts des del País Basc. Ho van fer el batlle Valentí Junyent, el regidor Jordi Ser-racanta, i Fernando Peñarrubia (delegat federatiu) amb Josep Sáez, el president del Manresa.