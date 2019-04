Heurtel dirigeix el líder Barça cap al triomf a la pista del Tecnyconta

El base francès Thomas Heurtel, amb 14 punts, 13 assistències i 24 crèdits de valoració, va guiar el Barça Lassa cap a la victòria a domicili sobre un Tecnyconta Saragossa que va arribar a somiar en el triomf davant el líder de la Lliga Endesa (86-91).

El conjunt local va protagonitzar un inici vibrant, amb un parcial de 10-0, i això els va permetre mantenir a ratlla els jugadors dirigits per Svetislav Pesic durant tot el primer quart (32-23). El segon període va començar de la mateixa manera, i cinc punts consecutius de Berhanemeskel van permetre als aragonesos obtenir una renda màxima de tretze punts (37-24). Després d'un temps mort, els blaugrana van reaccionar i van poder situar-se per davant en l'electrònic (47-48), tot i que va ser el Tecnyconta qui manava a la mitja part de l'enfrontament (52-51).

Tornant dels vestidors, els locals van afinar l'encert des de la línia de tres punts i van tornar a obrir un petit forat, que al final del tercer quart era de sis punts (73-67). En els deu darrers minuts, dos triples consecutius dels visitants els van permetre empatar a 75. A partir d'aquí, els homes de Porfirio Fisac van notar el cansament i el Barça ho va aprofitar per obtenir sis punts de marge quan faltaven sis minuts (77-83). Lluny de rendir-se, els aragonesos, guiats per un inspirat Okoye, es van posar només un punt per sota (86-87), però els blaugrana es van mantenir sòlids i van obtenir el 23è triomf a la Lliga Endesa.