L'Espanyol segueix creient en Europa davant l'Alabès

El RCD Espanyol va sumar un triomf molt important per seguir creient i per aixecar el cap per mirar la part alta de la taula. Pedrosa va obrir la llauna amb un gol matiner al primer temps i, a la represa, entre Borja Iglesias i Laguardia van incrementar l'avantatge. Els vitorians van aconseguir reduir la diferència portant el partit a un desenllaç vibrant, però la victòria es va quedar a l'RCDE Stadium.

L'Espanyol de Rubi, amb l'únic canvi de Pedrosa per Javi López al lateral esquerre respecte al partit de Girona, va sortir disposat a manar des del xiulet inicial. Melendo, que de nou va donar una classe magistral de futbol tot i les constants puntades rebudes, va llançar en llarg per a Pedrosa, que va ser més ràpid i va tenir més fe que el seu marcador per avançar els blanc-i-blaus. Primer gol a la màxima categoria del jugador del planter. Amb aquest mínim 1-0 es va arribar al descans. Just iniciar la represa va arribar el segon gol local. El porter extremeny no va poder fer res per aturar un rebuig de Laguardia cap a la seva porteria. Melendo, de nou, i Borja van col·laborar activament en el segon. L'Alabès, en una jugada dubtosa per un fora de joc de Bastón, va escurçar distàncies gràcies a Calleri. En el tram final, l'Espanyol va aconseguir mantenir les embestides dels visitants per vèncer.