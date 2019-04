El Manresa aprofita les debilitats del cuer per golejar

Era un matx vital per recuperar la confiança després de sumar només un triomf en les darreres deu jornades. I el Manresa no ha fallat, golejant el cuer, un Balaguer que, amb la derrota al Congost, diu matemàticament adéu a la categoria, quan encara queden cinc jornades per disputar-se.

Els manresans per la seva part es mantenen en segona posició tot i que pendents dels dos partits ajornats que té l'Andorra, el primer, dissabte que ve davant el Vilanova al Principat (17 h).

Davant el Balaguer, els d'Andreu Peralta s'han mostrat molt superiors dels del primer moment, tot i que el primer gol ha tardat en arribar. Ha estat al minut 24 quan després d'una recuperació al mig del camp, Joel Priego ha fet una magistral assistència cap a David Sánchez, col·locant aquest la pilota lluny de l'abast d'Alfred. Abans d'aquest 1 a 0, una altra combinació entre aquests dos jugadors ha estat a punt de fructificar al minut 10; al 17, Noah ha fet una rematada amb efecte cap a l'escaire però el porter del Balaguer, atent, ha evitat el gol.

Amb el marcador favorable, el Manresa ha continuat amb el seu domini i aprofitant, sobretot, les errades defensives visitants. En una d'aquestes, Joel Priego s'ha anticipat a un defensor dins de l'àrea i, tot sol, ha afusellat la pilota al fons de la xarxa (min 37). Amb el 2 a 0 s'ha arribat al descans.

A la represa, i en el primer minut, la sentència en forma del tercer gol local, el segon de David Sánchez (jugador fitxat fa unes setmanes del Parets); ell mateix ha pogut fer el quart però ha xutat massa alt al minut 54. El Balaguer inquietava poc als manresans. Al minut 56 ho ha fet Vendrell aprofitant un rebuig aeri del porter Pol Busquets al segon pal; el xut del davanter de la Noguera, però, ha sortit molt desviat. Després d'una jugada de combinació del Manresa, Leandro s'ha presentar davant Alfred, que ha aconseguit desviar la rematada del jugador argentí a córner (min 63). Poc després arribaria el quart gol. Joel Priego ha superat per velocitat tots els defensors que li han sortit al pas, fent una pared amb Solernou, i batent Alfred en la sortida.

El Manresa ha tingut uns minuts de relaxació mi el Balaguer ha fet el 4 a 1definitiu. Hichem ha rematat a porteria buida després d'una sortida en fals de Pol Busquets (min 77). Aquest gol no ha inquietat el Manresa.