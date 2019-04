El Manresa FS s'imposa a un exigent Futsal Barceloneta

Després d'encaixar una derrota assumible però massa àmplia a casa del CCR Castelldefels, el líder indiscutit de la competició, el Manresa FS, va segellar el setzè triomf del curs davant un Futsal Barceloneta incentivat per la necessitat de puntuar per no comprometre més la seva delicada situació a la classificació.

La victòria dels jugadors de Paco Cachinero es va fonamentar en dos pilars: la intensitat defensiva i l'hàbil gestió del tempo del partit, una capacitat que l'equip ha d'exhibir partit rere partit com a conseqüència dels escassos recursos humans disponibles.

Els blanc-i-vermells van plantejar, des de l'inici, una asfixiant pressió que va ofegar la creació de joc dels barcelonins i va propiciar el primer gol manresà, materialitzat per Asis abans que es consumís el primer minut de joc.

L'avantatge i el pas dels minuts van fer minvar la intensitat mostrada pels locals, i el visitant Moha ho va aprofitar per reequilibrar el marcador (minut 10).

Tot seguit, una topada entre Santa i Jona va propiciar que el barceloní impactés amb el terra de la pista amb el front i que hagués de ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per precaució. Un gol en pròpia porteria de Sabel i un altre del golejador Carles Corvo van donar als manresans l'avantatge de 3 a 1 que lluïa a l'electrònic al descans.

Als 20 segons de la represa, Moha va anotar el segon gol dels barcelonins. Els mariners van intuir les concessions dels bagencs i Miquel va transformar el preocupant empat a 3 (minut 22).

Tot i això, Santa va retornar la confiança al seu equip amb un gol decisiu dos minuts després. La incertesa pel resultat final es va mantenir al Pujolet fins que Asis va sentenciar el triomf (minut 48).