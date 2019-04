El Nàstic perd amb l'Almeria i s'allunya més de la salvació

Derrota clara del Gimnàstic de Tarragona a Almeria (3-0), que deixa l'equip d'Enrique Martín enfonsat en la zona de descens. Dos gols d'Álvaro Giménez abans del descans van sentenciar el partit a favor dels andalusos. A la represa, Álvaro Giménez va completar el seu recital amb una gran assistència d'esperó que va aprofitar Juan Carlos per fer el tres a zero al minut 51. Els tarragonins van estirar-se més i van gaudir d'ocasions, però sense sort. Per tant, segueix el viacrucis tarragoní lluny del Nou Estadi, amb només una victòria com a visitant.