Olvan rep avui la segona prova de l'estatal de trial sense la màxima categoria

L'experimentat Moto Club Baix Berguedà acull avui, a Olvan, la segona prova del Campionat d'Espanya de trial, que aquesta vegada no inclourà la categoria màxima, TR1. Sí que hi competiran els pilots de TR2, TR3, TR4, júnior, cadet, femení A, femení B, juvenil A, juvenil B i veterans. A més, la competició puntua per al Campionat de Catalunya Open de l'especialitat (en aquest cas, totes les categories, des de l'elit fins a promoció).

La ubicació de la prova serà l'Àrea de Motor del Berguedà, on habitualment es fan les curses de motocròs, enduro i trial derl MC Baix Berguedà. El recorregut constarà de 10 km amb un total de 15 zones, nou d'elles al voltant del circuit de motocròs (la resta, de fàcil accés amb cotxe). La sortida del primer participant està prevista a les 9 del matí.