Pere Marsinyach rep la Medalla al Mèrit Esportiu de Cardona en un acte emotiu

Els ciutadans de Cardona, mitjançant el seu Ajuntament, van reconèixer ahir la trajectòria de l'esportista cardoní més reputat del segle XXI, el patinador Pere Marsinyach Torrico.

Les mostres d'afecte i d'agraïment i la ferma disposició de fer justícia als mèrits contrets per al dues vegades campió d'Europa i subcampió mundial van caracteritzar l'acte d'entrega de la Medalla de la Vila al Mèrit Esportiu a Pere Marsinyach, la màxima distinció prevista al Reglament d'honors i distincions de la vila de Cardona en l'àmbit esportiu.

El saló de sessions del consistori cardoní es va omplir de gom a gom per honorar Marsinyach. La sessió es va iniciar amb la visualització d'un acurat vídeo que va permetre als presents rememorar la trajectòria del patinador any rere any.

El torn de parlaments el va obrir Montse Verdejo, membre de la junta directiva del Foment Cardoní. Verdejo va llegir el text redactat per a l'ocasió per Eduard Casals i Sánchez, màxim responsable de l'àrea de patinatge artístic de la Federació Catalana de Patinatge. Tot seguit, va ser el torn d'un altre dirigent federatiu, Montserrat Mata i Boix, qui vetlla per aquesta modalitat esportiva a la província de Barcelona.

La lectura de l'ampli i llustrós palmarès de Pere Marsinyach, esmentant tots els títols conquerits pel cardoní a escala estatal i tots els podis europeus i mundials assolits, va precedir a un dels moments àlgids de la nit, la intervenció del president del Foment Cardoní i pare del distingit, Pere Marsinyach Casafont. L'última intervenció abans de la lectura de l'acta de concessió del reconeixement va correspondre a Joan Jané, el tècnic del patinador. El parlament de l'acalde, Ferran Estruch, va donar pas a l'entrega de la distinció.

Pere Marsinyach va explicitar a Regió7 que «ha estat una jornada molt gratificant que compensa l'esforç de tots aquest anys. Em sento orgullós de ser cardoní i d'haver estat fidel a Foment».