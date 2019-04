Les unitats B i C del Barça es relaxen a Osca

Quan tens pràcticament la lliga al sac i un partit a la vista per accedir a les semifinals de la Champions, relaxar-se és el més normal. Això és el que li va passar ahir al Barça al camp del darrer classificat, l'Osca, amb una alineació totalment inèdita en la qual va sobresortir la presència del jove Riqui Puig, del filial, autor de les accions més brillants de l'equip. La poca ambició d'uns i altres va fer que el marcador no es mogués.

L'Osca va arrencar un empat al líder i gairebé segur campió de lliga, un punt que té més valor moral que real a causa de la situació de l'equip aragonès al fons de la taula classificatòria. Però els aragonesos necessiten més els punts que les victòries morals. Sumar un punt davant el conjunt barceloní és una cosa que la majoria dels equips signarien abans de jugar, però l'agònica situació del conjunt de Francisco Rodríguez li fa veure que, encara que un punt és millor que cap, no és suficient per als seus objectius: sortir del lloc que ostenta de fanalet vermell, primer, i de la zona de descens, després.

L'Osca necessitava guanyar per fugir del fons de la classificació però amb tres punts sumats en els tres últims partits, producte de sengles empats, l'objectiu cada vegada es veu més lluny i de forma més difuminada, perquè, a més, cada vegada resten menys jornades i el marge d'error està arribant a la seva mínima expressió.

El conjunt blaugrana, amb només el porter Marc-André Ter Stegen dels habituals titulars, no va tenir intensitat ni ganes, ni tampoc punteria en les ocasions de què va disposar, i això li va impedir emportar-se el partit contra un rival al qual li va sobrar respecte i por. El Barça es va fer l'amo i se-nyor de la pilota des del servei inicial i, amb el seu habitual estil de toc, va buscar moure el sistema de contenció local per trobar forats i a la vegada per desgastar-lo, amb la vista posada en la segona meitat.

Davant la impossibilitat de tenir el control del mig del camp, l'Osca, que respectava massa el seu oponent, fins i tot amb l'alineació B i C, va recular i va buscar recuperar la pilota al mig del camp per sortir a la contra amb velocitat, però va entrebancar-se una i altra vegada perquè jugava amb massa precipitació, fet que els feia desaprofitar totes les oportunitats de contraatac que se'ls presentava.

L'equip d'Ernesto Valverde va dominar la pilota fins a la sacietat a la recerca d'esquerdes en la defensa altaragonesa, però aquesta es mostrava sòlida, per la qual cosa tampoc va crear excessiu perill. Tot i això, la qualitat blaugrana va aparèixer al minut 16 en una gran passada de Riqui Puig des de la vora de l'àrea a Ousmane Dembelé, i aquest, amb un toc subtil, va posar a prova Roberto Santamaría, que va aconseguir desviar miraculosament la pilota a córner. A la sortida del llançament de cantonada, l'equip barceloní va tornar a tenir una altra ocasió de marcar, però el cop de cap del colombià Jeison Murillo, fort però centrat, el va tornar a enviar a córner Santamaría. Amb el seu ritme constant però a la vegada massa lent, el Barça permetia recol·locar l'equip de Francisco Rodríguez, que no patia però tampoc no inquietava la meta rival perquè era incapaç de fer tres passades seguides. Ja a prop del final dels primers 45 minuts, l'equip de la Ciutat Comtal va tornar a tenir una altra oportunitat de marcar, però Kevin-Prince Boateng no va arribar a la centrada de Moussa Wague al cor de l'àrea.

El temps de refresc va permetre renovar els ànims al conjunt blaugrana. En els primers minuts va tornar a tenir una oportunitat d'avançar-se, amb sengles ocasions consecutives de Dembelé i Malcom, especialment la de l'ariet brasiler, que va gaudir, al minut 57, de la millor ocasió del Barça de tota la tarda, en rebre una pilota sense amo a l'àrea que va rematar amb l'esquerra al primer pal. El porter local Santamaría va veure com la pilota anava directe a la fusta i el rebuig va ser per a Aleñá, però va fer una rematada massa desviada.

La resta del partit va ser un despropòsit perquè els visitants semblaven no voler guanyar el partit, com si es tractés d'un entrenament amb públic, mentre que els locals donaven per bo un empat que no era tal, perquè sumant d'un en un és impossible sortir del pou. El Barça, per la seva part, ja acumula 74 punts al capdavant de la classificació, el que li permet dosificar els esforços i pensar més en la Lliga de Campions.