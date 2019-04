Andreu Peralta: «Era important recuperar les bones sensacions»

«Ha estat un partit plàcid, tranquil. Per a nosaltres, era important recuperar les bones sensacions després d'una sèrie de resultats poc favorables. La victòria ens ha de servir per tornar de vacances més forts i per fer front a la recta final de la temporada de la millor manera». Així s'expressava l'entrenador del Manresa, Andreu Peraltra, després que el seu equip golegés el Balaguer, el cuer de la categoria.

Per al tècnic dels manresans, l'enfrontament ha servir perquè jugadors com David Sánchez agafin confiança. «Des que és amb nosaltres havia tingut ocasions per marcar però no les havia materialitzat. Aquesta vegada ho ha fet i confiem que ho faci d'aquí en endavant. També hem pogut donar descans a jugadors habituals com Manel Sala, Sergi Soler o Romano i donar minuts a altres futbolistes amb els quals no hem pogut comptar tant fins ara».