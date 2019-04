La Balconada sotmet un Puig-reig tou en defensa

La Balconada va completar un gran partit i va golejar un Puig-reig mancat d'efectius que no va tenir cap opció d'endur-se algun punt. Els locals van començar el partit amb molta més intensitat i només van necessitar 12 minuts per situar-se amb un comòde avantatge de dos gols gràcies als seus màxims artífexs, David Argudo i Cristian Indalecio. En una jugada aïllada, el Puig-reig va escurçar distàncies per mitjà de Montardit. Però va ser un miratge. La Balconada era qui disposava del control del matx, i ràpidament ho va reflectir en l'electrònic amb dues dianes més, una d'elles en un magistral llançament de falta directa de Torres. L'inici del segon temps va estar marcat per un gol de Massafret en una jugada afortunada que donava alguna esperança als visitants. Però, de nou, la Balconada va respondre al gol encaixat amb molta serenitat i en cap moment es va deixar dominar per un Puig-reig amb pocs arguments. Fins i tot, els locals van tenir temps d'arrodonir la golejada amb un cinquè gol, el segon de Indalecio en el seu compte particular, després de culminar una bona jugada trenada.