El Berga es desfà d'un fort Cardedeu en un duel efectiu

El Berga va sumar tres punts més per continuar a la segona posició, a un punt del fort líder Gramenet. El conjunt berguedà va vèncer en un duel molt disputat davant d'un Cardedeu que va topar amb l'excel·lent actuació del porter local Peralta, que va intervenir amb èxit en moltes jugades.

Els jugadors dirigits per Joan Prat van mostrar-se superiors durant els primers 45 minuts i ja van deixar encarrilat els tres punts en la primera meitat. Sua va inaugurar el marcador al minut 20 de joc, després d'aprofitar una sensacional centrada per la banda de Noguera. El davanter blanc-i-vermell va rematar a mitja alçada per perforar la xarxa rival. Els visitants van poder empatar però el porter local va esfumar totes opcions del rival. Just abans d'arribar al descans, Joanet va aprofitar una falta a la frontal de l'àrea per superar l'estirada del porter visitants i donar molta tranquilitat a un conjunt berguedà que va marxar amb avantatge al descans, 2-0.

A la represa, el Cardedeu va fer un pas endavant i va fer canvis per intentar canviar la tònica de l'enfrontament. De nou, l'equip visitant va poder marcar, però un altre cop el porter local Peralta va evitar el gol. L'equip de casa va tenir oportunitats per sentenciar el marcador però no va estar encertat de cara a porteria.

Amb aquesta victòria, el conjunt de Joan Prat segueix l'estela d'una Gramenet que no perd pistonada, abans de visitar d'aquí a dues setmanes el camp d'un Joanenc perillós.