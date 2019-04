El Cadí s'estimba contra la defensa de l'IDK Gipuzkoa

La Seu decidirà. A cara o creu. El Cadí es va estavellar a Donosti contra una excel·lent defensa de l'IDK Gipuzkoa i l'accés a la semifinal es resoldrà, per bé o per mal, dimecres (20 hores) al Palau Municipal d'Esports de la capital urgellenca. Les de Bernat Canut miraran de recuperar la seva millor versió. I és que a Sant Sebastià, sense cap referent clar en atac, i amb múltiples errors, el triomf sempre va quedar lluny.

El triangle format per Lara González, Iva Brkic i Lyndra Weaver va fer molt mal a les urgellenques, que només al final es van poder acostar, però sense temps ni encert real com per poder culminar una remuntada que, del cert, tampoc no ho va ser. Les basques sempre van ser molt superiors. Van sortir a mossegar en defensa i van crear una teranyina a la qual es van enredar una vegada i una altra les noies de la Seu. Només petites ratxes puntuals (d'Äijänen al final del primer quart, de Bahí i Richards en altres moments, o de Hempe al final) van poder mantenir el Cadí dins del partit. Però sense opcions reals d'assaltar el pavelló Josean Gasca.

De manera inversa al primer partit, les donostiarres van fer un joc molt coral i van marcar sempre el ritme. I si durant la primera part ja havien aconseguit un coixinet de deu punts, una excel·lent arrencada en el darrer quart, gràcies a unes inspirades Weaver i González, va deixar el matx sentenciat (57-42, min 33).

Pel que fa a la resta d'enfrontaments, el Perfumerías Avenida i el Girona van vèncer el Mann-Filter (56-79) i l'Araski (41-68), respectivament, i ja es troben a les semifinals. El Cadí la Seu, en cas de passar de ronda, s'enfrontaria a les gironines. En l'altra sèrie, el Gernika va guanyar a València (54-66) i hi haurà tercer partit el dimecres.