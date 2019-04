És la cinquena vegada que el Bàsquet Manresa té quinze triomfs o més a aquestes alçades

Des que la lliga té 18 equips (o 17 en dues temporades) i hi ha doble volta de tots contra tots, el Bàsquet Manresa tan sols cinc vegades ha tingut, en la jornada 27 de competició, 15 victòries o més. L'última vegada va ser en la campanya 2003-04 i ha estat l'única d'aquestes temporades més espectaculars en la qual no es va arribar al play-off. L'equip de Ricard Casas era sisè amb un 15-12, com enguany, però en les 7 últimes jornades només va guanyar un partit més i va acabar en novena posició amb 16-18.

El millor registre va ser assolit el curs 1995-96, quan el TDK va ser campió de la Copa del Rei. Hi havia un gairebé increïble 18-9 de balanç, dues victòries de cada tres partits. L'equip era quart i, amb un 23-11 al final de la lliga regular, va ser cinquè i va arribar a disputar les semifinals ACB, que les va perdre amb el Caja San Fernando. En la temporada següent, la 1996-97, es duïa un 16-11 i es va acabar amb un 19-15 en el vuitè lloc, i es va caure a quarts amb el Madrid.

La temporada del títol de lliga ACB hi havia el mateix 15-12 que a hores d'ara i el TDK va obrir una ratxa de 6 victòries seguides més la derrota final a Càceres que el va deixar sisè amb 21-13 per afrontar els play-off. Des del 2004, el millor registre eren les 12 victòries de la jornada 27 del curs 2011-12, però l'equip de Ponsarnau no va entrar als play-off (15-19).