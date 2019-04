El Dakar es trasllada a l'Aràbia Saudita

El Dakar del 2020 ja no es disputarà a l'Amèrica del Sud sinó que es trasllada a una nova ubicació, l'Aràbia Saudita. ASO, l'organització francesa de la prova ha comunicat aquest dilluns que la prova farà el seu segon canvi d'escenari i de continent. Després d'haver nascut el 1979 a Àfrica i d'haver rodat en les últimes onze edicions pel continent americà, en la última edició només per Perú, ara l'escenari serà l'Orient Mitjà.

El proper 25 d'abril es donaran més detalls però el director del Dakar, David Castera, ja ha explicat que "es tracta d'un gran repte, que ens permetrà enfrontar-nos a una pàgina en blanc, amb múltiples oportunitats. Personalment, estic inspirat i feliç de poder traçar un nou recorregut per geografies tant monumentals que permeten la construcció d'itineraris atrevits. L'esport, la navegació, superar-se a un mateix, magnificaran aquests territoris fets per al ral·li". Per la seva part, el màxim responsable d'esports d'Aràbia Saudita, el príncep Abdulaziz bin Turki AlFaisal Al Saud, ha explicat que "plantegen oferir una experiència increible i inoblidable per als pilots que descobriran la bellesa de la naturalesa saudita. Serà un espectacle únic per als aficionats del motor".

En el Dakar creat el 1979 per Thierry Sabine hi han participat molts pilots de les nostrres comarques i en la darrera edició va destacar el segon lloc a la classificació de buguis del manresà Gerard Farrés i el tercer del també manresà Moi Torrallardona en camions. Torrallardona va ser guanyador d'una de les edicions a Sud-amèrica formant part de l'equip De Rooy. L'avianès Marc Coma va aconseguir cinc victòries en motos i posteriorment va ser director de cursa de la prova, responsabilitat que va deixar el 2018.