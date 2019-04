El Gironella obté un treballat triomf al camp del Fruitosenc

El Gironella va derrotar a domicili el Fruitosenc en un partit dominat de principi a fi pels berguedans però sense gaire ocasions de gol. Els de Xavi Díaz ja es van fer amb el control del matx des del primer minut, davant un Fruitosenc poc atrevit que va preferir esperar el Gironella ben tancat al darrere. Tot i la clara superioritat, als visitants els va costar crear ocasions i no van avançar-se fins als 43 miuts, amb un gran xut d'Alberto des de fora de l'àrea. A la represa, els bagencs van saltar a la gespa disposats a lluitar pels punts, però van errar una de les poques arribades amb perill a l'àrea gironellenca. En canvi, sí que va estar encertat el Gironella per aprofitar una pèrdua del Fruitosenc al mig del camp i establir el gol de la sentència mitjançant Uribe. Amb 67 punts, i amb un partit menys, els berguedans mantenen el frec a frec amb el Moja (68) per ser el millor segon dels grups de la província de Barcelona.