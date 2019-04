El Joanenc cau atrapat a la teranyina del Ripollet i perd en un duel molt brusc

El Joanenc va deixar escapar una gran oportunitat per enga-nyar-se a la part alta, després de perdre per la mínima en la seva visita al camp del Ripollet, després d'un partit molt intens i amb moltes faltes.

Durant els primers minuts, els jugadors entrenats per Marc Viladrich van tenir una bona posada en escena i van intentar controlar el ritme del joc. En una jugada aïllada, els locals van aconseguir desfer l'empat amb un xut de falta directa des de la frontal de l'àrea. A partir del gol, els locals van fer canviar el guió del partit i el Ripollet va començar a jugar al límit del reglament. Al minut 34, els locals van quedar-se amb un jugador menys per l'expulsió per agressió de Jiménez. Deu minuts més tard, però, l'àrbitre va compensar clarament l'expulsió enviant a la dutxa el visitant Skowron, just abans del descans, en una acció molt polèmica.

A la represa, la dinàmica no va canviar. El Ripollet, amb moltes interrupcions, va portar el partit cap al seu cantó, davant d'un Joanenc que va gaudir d'arribades i va poder empatar. L'equip de casa, amb molt d'ofici, va aguantar les embestides dels bagensc per sumar tres punts importants i enganxar-se als primers a la lliga.