L'Artés sentencia a la primera meitat un meritori triomf a casa contra un difícil San Lorenzo

Treballada victòria de l'Artés contra un San Lorenzo que veu com els del Bages li redueixen l'avantatge en la classificació a un sol punt. L'Artés ja es va avançar als deu minuts de joc amb un gol de Sánchez, però no en va tenir prou i va seguir apretant l'adversari fins a aconseguir la segona diana, obra de Roca, just abans de que l'arbitre indiqués el camí cap als vestidors. A la represa, els vallesans van buscar amb més insistència la porteria local i a l'equador del segon temps van posar emoció amb un gol de Cristian, però els artesencs van saber gestionar l'avantatge.