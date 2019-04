L'Igualada fa una primera part per emmarcar a Gavà tot i quedar en inferioritat al minut 27

L'Igualada va ser capaç de trencar la bona ratxa de resultats d'un Gavà que lluita per mantenir la categoria. Els de Moha van imposar-se gràcies a una molt destacada primera part.

Els primers minuts van ser estèrils, de tampteig. Però una gran jugada de Franco va acabar amb penal a favor dels igualadins, que Llobet el va convertir en el 0 a 1 (min 17). Tan sols dos minuts més tard, una incursió per banda de Franco va ser aprofitada per Goran per ampliar el marcador. No obstant, el matx va donar un gir inesperat quan, al minut 27, Iñaki va ser expulsat per unes mans dins l'àrea. El penal va ser errat pels locals. Però s'obria un nou panorama d'enfrontament, amb els blaus en inferioritat. Joel, just a les acaballes de la primera meitat, amb un xut de falta magistral, va fer el tercer (min 44). Els blaugrana van posar setge a la porteria d'Alfonso, amb centrades constants i amb un joc molt vertical. Al minut 66, el Gavà va disminuir la diferència. El matx es va posar trepidant. Però l'ofici dels igualadins va ser suficient per mantenir l'avantatge i sumar els tres punts, i seguir així a la part alta de la taula amb 49 punts, a cinc del líder Viladecans, que ahir va fallar a casa.