El Liverpool aguanta el ritme del City amb una victòria sobre el Chelsea

Les coses segueixen igual, però amb una jornada menys per jugar. Els dos únics aspirants a guanyar la Premier League, el Manchester City i el Liverpool, van guanyar ahir els seus respectius enfrontaments i continuen separats per dos punts a favor dels reds, malgrat que l'equip de Guardiola ha disputat un partit menys. Quan el recuperi, a tots dos els en quedaran només quatre.

Per ordre cronològic, el Manchester City no va tenir gaire dificultats per guanyar per 1-3 al camp del Crystal Palace. L'equip sky blue es va avançar aviat en el marcador amb una acció del gran protagonista del partit, Raheem Sterling, que també anotaria el segon gol al començament de la segona meitat. Els londinencs van voler donar emoció al partit a falta de deu minuts per al final, quan Luka Milivojevic va reduir la distància, però, en temps afegit, el brasiler Gabriel Jesus va deixar l'enfrontament sentenciat.

El Liverpool necessitava gua-nyar tot seguit el Chelsea per mantenir el lideratge i ho va aconseguir, en un duel molt disputat que es va resoldre en només dos minuts. Així, entre el 6 i el 8 de la represa, Mané, primer, i Salah, després, van posar dos gols de diferència entre i van tornar a donar el primer lloc a l'equip de Jürgen Klopp. El Chelsea, per la seva banda, és ara quart, a un punt del Tottenham i amb dos sobre el Manchester United.