L'Organyà va deixar escapar una bona oportunitat per sortir del descens, després de caure al camp del Torrefarrera. Els visitants van posar-se per davant en el primer minut de joc, però els locals van remuntar abans del descans. A la represa, tot i anar a remolc en el marcador, l'Organyà va reduir la distància i va gaudir d'ocasions per empatar.