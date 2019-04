El Martorell guanya a la pista del Salt en un matx decidit a la pròrroga

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir una nova victòria en el darrer desplaçament del curs, aquest cop a la pista d'un dels equips de la zona baixa de la taula classificatòria del grup C-A de la Lliga EBA, el Salt gironí, al qual es va imposar per només dos punts de diferència (93-95) en un matx que es va haver de resoldre després d'una pròrroga.

En el primer quart, els jugadors locals van sortir a la pista una mica millor que el rival i van agafar cinc punts de diferència al final del període (24-19). En el segon, els jugadors dirigits per Toni Olivares, que ja no s'hi jugaven res a efectes de classificació, van prendre el comandament per capgirar l'electrònic i obtenir tres punts de marge a la mitja part de l'enfrontament (39-42).

A la represa, el joc va estar marcat per una anotació alta i per un gran encert en el llançament per part de les dues formacions. Es va arribar al final del tercer quart amb dos punts de marge per al conjunt del Baix Llobregat Nord i, per tant, amb tot per decidir (56-58). En els deu darrers minuts, la tònica va ser pràcticament la mateixa i cap dels dos equips va aconseguir establir un forat definitiu. En els últims segons, i amb dos punts d'avantatge per als gironins, aquests van cometre una pèrdua de pilota, fet que van saber aprofitar els visitants per anotar i forçar la pròrroga.



Els petits detalls decideixen

Aquests cinc minuts addicionals també van ser molt anivellats i tot es va haver de decidir per petits detalls. Al final, el Martorell va poder endur-se la victòria, ja que els saltencs van desaprofitar la darrera posessió per forçar un segon temps extra. En el darrer partit del campionat, el Club Bàsquet Martorell rebrà a la seva pista el Monbus Igualada, en un duel entre dos equips de les nostres comarques que s'iniciarà el dissabte 27 d'abril a partir de les set de la tarda. En cas de victòria martorellenca o de derrota del Salou a casa contra el Valls Nutrion, el Martorell acabaria el campionat com a setè classificat. En cas contrari, finalitzaria vuitè.