El Martorell tomba l'Atlètic Júnior i és a dos punts del líder Sant Just

El Martorell va obtenir una victòria còmoda i va aconseguir retallar a dos punts la distància amb el líder Sant Just. Dos gols d'Abde van van fer liderar un conjunt martorellenc que depèn d'ell mateix per ser campió, a falta de cinc jornades per al final. Els jugadors entrenats per Albert Nualart van deixar encaminat els tres punts a la primera part, i al descans ja guanyaven per un còmode 3-0, amb els gols d'Abde, Serrats i Fernández. A la represa, l'entrenador local va canviar el plantejament. El Martorell va arrodonir la golejada amb el quart gol, obra d'Abde, i els visitants, a les acaballes, van fer el gol de l'honor davant un Martorell que va acabar amb deu homes per l'expulsió de Serrats.