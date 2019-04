El Monbus Igualada és a un pas de jugar la final a quatre

El Monbus Igualada va aconseguir una nova victòria a Les Comes, aquesta vegada en la visita del Salou, al qual es va imposar per un resultat final de 75-66.

En el primer quart hi va haver bastanta igualtat, i va ser l'equip visitant qui va obtenir tres punts de marge (16-19). En el segon període, els locals es van mostrar superiors i van clavar un parcial de 26-13 per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb deu punts de renda (42-32).

En la segona meitat, els igualadins van seguir fent més gran el forat i van tancar el tercer quart amb un clar 61-45. En els deu darrers minuts, els visitants van intentar tornar a entrar en el partit, però l'Igualada es va mostrar sòlid i va assegurar la victòria.

El tècnic anoienc, Jordi Martí, va declarar que «avui teníem davant un mal rival, sabíem que no cedirien. Nosaltres no hem fet un bon partit, tot i que té mèrit gua-nyar amb les baixes de Jaume Tor-res i Tejero, dels que ja podrem disposar en el proper partit». Aquest serà a la pista del Martorell el dissabte 27 a les 19 hores. En cas de victòria igualadina o de derrota del Quart a la pista de l'Olivar, el Monbus disputaria la final a quatre del grup C de la Lliga EBA.