El Navàs guanya el duel directe per salvar-se contra el Castellbell

El Navàs va fer un pas gairebé definitiu per assegurar-se la permanència enfront d'un Castellbell que va notar la manca d'efectius amb què es presentava a Navàs. Els primers instants van ser decisius per al devenir de l'enfrontament. Els gols, no sense polèmica, de Peña i Baena van obrir una escletxa de 2 a 0 quan encara no s'havien disputat ni 10 minuts. Aleshores, el Castellbell va tirar d'orgull per buscar un gol que li donés esperança, però el porter navassenc ho va evitar amb dues magnífiques aturades, una d'elles en un llançament des dels 11 metres. En la segona meitat, el Navàs no es va relaxar i va saber controlar el tempo del partit, mentre que el Castellbell va disminuir notablement les seves prestacions amb els relleus des de la banqueta. En el tram final, els navassencs encara van tenir temps de doblar l'avantatge amb dues dianes, novament de Peña i Baena.